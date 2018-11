M5s e stampa: continua la polemica

SUL BLOG DELLE STELLE GLI EDITORI "IMPURI"

Come se non bastasse, ecco pubblicata la lista degli editori in conflitto di interessi dal Blog delle Stelle. Coincidenza, proprio nel giorno in cui Davide Casaleggio organizza a Milano un convegno su un tema a lui caro - la blockchain - e su cui la sua srl ha realizzato uno studio pagato anche da Poste. Il post dal titolo Il segreto di Pulcinella dell'informazione italiana invita i lettori «a essere informati sulle proprietà dei giornali e a essere dotati di spirito critico sul modo di dare le notizie. Ma l'obiettivo di fondo è quello di sanare questa anomalia tutta italiana e incentivare gli editori a non essere in conflitto di interesse nè con altri settori di business nè con la politica per garantire a tutti un'informazione libera e imparziale. Questa è la battaglia di chi ama davvero l'informazione». Segue la solita lista di proscrizione. «La Repubblica, Marco De Benedetti - interessi industriali - figlio di Carlo De Benedetti, tessera numero uno del Pd; La Stampa, Marco De Benedetti (idem come sopra); Il Giornale, Paolo Berlusconi - fratello di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia; Il Messaggero, Francesco Gaetano Caltagirone - interessi industriali, Libero Quotidiano, Antonio Angelucci - interessi industriali».

IL POST CRITICO DI ELENA FATTORI

Ma nel Movimento c'è anche chi prende le distanze. È il caso di Elena Fattori, senatrice ribelle che su Fb non usa giri di parole. «Coerenza vorrebbe che per dimostrare la loro verginità tutti i giornalisti eletti col 5 stelle si dimettessero». Rispondendo ai commenti chiede: «Cosa ne pensate dei giornalisti che fanno politica? Ha senso invocare obiettività quando ogni partito alla fine candida dei giornalisti?». E, ancora: «Dato per scontato che il giornalismo a volte diventa servo della politica, quali azioni successive i intendono implementare per evitare che ciò accada? A mio avviso un segnale importante sarebbe quello di evitare di candidare giornalisti».