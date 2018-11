Maggioranza bocciata sul condono per Ischia nel dl Genova

La maggioranza è stata bocciata su un emendamento all'articolo 25 del decreto Genova che disciplina le pratiche di condono a Ischia e che è stato discusso in commissione al Senato. È la prima volta che l'esecutivo gialloverde viene messo in minoranza in parlamento. Il senatore pentastellato Gregorio De Falco dei Cinque stelle ha votato con l'opposizione. L'emendamento 25.12 chiedeva di sopprimere la parte per cui alle istanze di condono si applichino le norme della legge 28 febbraio 1985 n.47.

EMENDAMENTO PRESENTATO DA UNA SENATRICE DI FORZA ITALIA

Era stato presentato dalla senatrice di Forza Italia Urania Papatheu ed è stato approvato con 23 voti contro 22 no. La seduta delle commissioni congiunte di Lavori pubblici e ambiente è stata sospesa.

IL CAPOGRUPPO M5S PATUANELLI: «DUE PERSONE HANNO TRADITO I CITTADINI»

«Quello che è successo in commissione Lavori pubblici non riguarda né il governo né la maggioranza, che è e resta solida», ha sbottato il capogruppo del M5s al Senato, Stefano Patuanelli. «Riguarda solo due persone che hanno tradito l'impegno preso con i cittadini: Gregorio De Falco e Paola Nugnes. I lavori in commissione vanno avanti e in Aula correggeremo questa spiacevole stortura».

RENZI: «GRAZIE AI CINQUE STELLE CHE HANNO BOCCIATO QUESTA SCHIFEZZA»

Entusiasta dello stop del governo Matteo Renzi: «Oggi in acommissione il Governo è stato battuto sul #condono edilizio. Voglio dire pubblicamente grazie ai senatori Cinque Stelle che hanno avuto il coraggio di votare contro questa schifezza.