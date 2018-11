La risposta dell'Italia alla lettera Ue sulla manovra

IL GOVERNO SCOMMETTE SULLA DEBOLEZZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Sulla questione è intervenuto anche il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, che ha dichiarato: «Non ho ancora visto niente, aspettiamo la risposta dell'Italia. Sono socialista, sono sempre ottimista». Ma Salvini ha già anticipato che «i fondamentali non si toccano» e il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, è stato categorico sulla stima di crescita all’1,5%: «Modificarla non esiste. Noi scriveremo all’Europa che la strada giusta è quella». Si scommette quindi sulla debolezza di una Commissione europea arrivata quasi a fine mandato e nella capacità di mediazione di Conte con i partner europei, a partire dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, per sventare la procedura di infrazione sul debito eccessivo.

L'EDITORIALE PUBBLICATO DAL FINANCIAL TIMES

Non a caso, da parte del M5s, è stato accolto con favore l’editoriale pubblicato il 13 novembre sul Financial Times da David Folkerts-Landau, capo economista di Deutsch Bank. Che avverte: «Una crisi del debito in Italia porrebbe un rischio esistenziale all’Eurozona». Landau ha quindi invocato l’intervento del Fondo salva-Stati (Esm) e ha proposto un patto per superare l’impasse: «L’Italia accetta che i miglioramenti duraturi per la sua crescita non sono raggiungibili senza riforme strutturali. L'Europa riconosce che la soluzione all’eccesso di debito non è l’austerità assoluta».