I sondaggi politici del 12 novembre

RISALE IL PARTITO DEMOCRATICO, CONTINUA IL CALO DI FORZA ITALIA

Per quanto concerne l'opposizione, il Partito democratico (Pd) risale al 18,1% (+0,6%), mentre Forza Italia perde ancora terreno e si trova adesso al 7,4% (-0,9% nell'ultima settimana). Lieve calo per Fratelli d'Italia al 3,7% (-0,2%), leggero incremento per +Europa con Emma Bonino al 2,7% (+0,1%). A sinistra, Potere al Popolo sopravanza Liberi e Uguali nelle intenzioni di voto, con il 2,5% contro il 2,3%, mentre il 34,6% degli interpellati non ha espresso una preferenza.

Nota metodologica: da Archivio SWG

Date di esecuzione 7-12 novembre 2018.

Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1.500 soggetti maggiorenni.