Bussetti promette l'assunzione di mille ricercatori

In Commissione alla Camera il titolare del Miur Marco Bussetti ha promesso che presto verrà varato un piano straordinario per assumere 1.000 ricercatori universitari «che li porterà, dopo tre anni e previa valutazione e conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, a essere chiamati nei ruoli dei professori associati». Il ministro dell’Istruzione ha spiegato che «ciò è stato possibile anche grazie all'opera di razionalizzazione della spesa»

BUSSETTI: «ABOLITA LA CHIAMATA DIRETTA»

«Infatti», ha aggiunto il ministro, «ho deciso di ascoltare il mondo accademico, dalle Università agli studenti, che, oramai da anni, chiedeva con forza la soppressione della chiamata diretta, senza concorso, di professori universitari. Il disegno di legge di bilancio, infatti, contiene un'altra norma, che fa venir meno la chiamata diretta, ed utilizza le risorse finanziarie che vengono così liberate, oltre ad altre stanziate appositamente, per assumere i 1.000 ricercatori in più».

100 MILIONI PER 900 BORSE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA

Bussetti ha anche parlato della questione dei medici e della mancanza di professionisti: «In risposta al bisogno del Paese di un maggior numero di medici, all'articolo 41 abbiamo stanziato 100 milioni in più, a regime, per finanziare nuovi contratti di formazione per gli specializzandi medici. Si tratta di altre 900 borse che potranno essere istituite dal 2019».

«GLI STIPENDI AUMENTERANNO DELL'1,9%»

La manovra stanzierà «importanti risorse aggiuntive, più di 1,7 miliardi all'anno, per consentire da subito una ripresa della contrattazione e un nuovo adeguamento degli stipendi, che la relazione tecnica stima in un aumento superiore all'1,9%», ha detto ancora Bussetti in audizione alla Camera. «C'è un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali affinché il prossimo contratto giunga presto e dia un'adeguata risposta alle attese della categoria e all'esigenza di funzionalità delle scuole».