Il M5s contro De Falco e Nugnes

SIBILLA: «A CASA CHI PENSA AI SUOI INTERESSI»

Dello stesso avviso anche il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia che ha attaccato i "dissidenti" su Facebook. «Chi ha deciso di anteporre i propri interessi a quelli del Paese dovrebbe tornarsene a casa. Lo squallore della politica del passato era sentire promesse che non venivano mantenute perché qualcuno pensava prima ai propri interessi economici, mediatici, ideologici, privati anteponendoli a quelli del Paese. Siamo stati eletti per dare risposte a questo. Ai genovesi, alle vittime di terremoto, alluvioni e altre emergenze. Per essere compatti e portare a casa il risultato».

LA DIFESA DI FATTORI: «CLIMA DI TERRORISMO PSICOLOGICO»

Oltre alle voci critiche sono però arrivate anche delle parole di sostegno. La senatrice M5s Elena Fattori è corsa in soccorso di De Falco e Nugnes: «Un sentito GRAZIE ai colleghi De Falco e Nugnes che hanno seguito la loro coerenza, hanno pensato prima al bene dei cittadini e dell'ambiente che agli ordini di scuderia», ha scritto su Facebook. «Grazie», ha aggiunto, «anche per il coraggio di una scelta non semplice in un clima di terrorismo psicologico lontano da ogni forma di democrazia e condivisione. A riveder le stelle».