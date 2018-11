Malumori per il patto toscano tra Pd-Fi per Guasconi

Un interrogativo che serpeggia anche tra i sindaci del Sud della Toscana con il primo cittadino di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, saldamente schierato con il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, e quello di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che per non restare isolato sta pensando di convocare un vertice di maggioranza per affrontare il caso Guasconi. Perché Ghinelli, che aspira a fare il candidato del centrodestra alle Regionali, rischia di ereditare il patto Pd-Forza Italia complicato da gestire.

GRANE PER SUSANNA CECCARDI

Dal centrodestra si levano altri scudi: «Per spalleggiare la nomina di un uomo del Pd come Guasconi perdiamo il consenso dei nostri elettori», è il lamento raccolto in questi giorni. Una falsa partenza anche per la leghista Susanna Ceccardi, fedelissima di Matteo Salvini che le ha affidato la gestione del Carroccio in Toscana: era partita come alternativa al centrosinistra e ora deve certificare il patto aretino su Guasconi. Anche dal Pd si fanno sentire voci critiche per questo "inciucio" con Forza Italia, soddisfatti solo i renziani.

IL TENTATIVO DEM DI RECUPERO IN VISTA DELLE REGIONALI

La partita sulla Camera di commercio coinvolge inoltre gli enti e le società in cui lo stesso ente camerale designa i nominati come la Fondazione Monte dei Paschi. A questo va aggiunta la portata in campo economico di questa nuova Camera di commercio sia per numero di imprese (più di 80 mila) sia per l’export complessivo prodotto nelle due province (una grossa fetta degli 8 miliardi di euro di esportazioni complessive della Toscana). Un presidente di area alla Camera di commercio è un bel punto di vantaggio per il Pd che deve recuperare voti nella Toscana Sud in vista delle Regionali. A Siena, nel frattempo, la Giunta ha convocato un vertice per prendere posizione sulla vicenda dopo le proteste di chi ha visto fallire l'Enoteca Italiana (il più antico ente italiano per la promozione dei vini, travolto dai debiti), Siena Biotech e ha assistito alla crisi di tante attività commerciali e imprenditoriali proprio durante il periodo di presidenza all'ente camerale senese di Guasconi.