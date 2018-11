Quali sono le misure in manovra su scuola e università

Nuovo reclutamento di docenti, più di 1,7 miliardi all'anno per l'adeguamento degli stipendi dei professori, rimodulazione dell'alternanza scuola lavoro, assunzione di mille ricercatori, dimezzamento delle tasse sulle lezioni private che tengono i docenti, istituzione della Centrale per i fondi dell'edilizia scolastica: il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, oggi davanti alla VII Commissione della Camera ha illustrato le linee più importanti che nella manovra riguardano i settori di cui ha la guida, la scuola e l'università appunto. Tra le novità più importanti, la notizia che la manovra stanzierà risorse aggiuntive, più di 1,7 miliardi all'anno, per consentire da subito una ripresa della contrattazione e un nuovo adeguamento degli stipendi dei docenti, che la relazione tecnica stima in un aumento superiore all'1,9%.

ASSUNZIONE DI MILLE RICERCATORI UNIVERSITARI

Sul fronte dell'Università, il ministro ha annunciato un nuovo piano straordinario per assumere mille ricercatori universitari che li porterà, dopo tre anni e previa valutazione e conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, a essere chiamati nei ruoli dei professori associati. E ancora, il ministro ha annunciato l'istituzione della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, che potrà agevolare i Comuni per il tempestivo ed efficace utilizzo dei fondi disponibili per l'edilizia scolastica.

DIMEZZAMENTO DELLA TASSAZIONE SULLE RIPETIZIONI

Il governo ha poi deciso il dimezzamento della tassazione sulle ripetizioni. I percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono rinominati «per le competenze trasversali» e saranno oggetto di apposite linee guida; ne viene anche ridotto l'orario minimo di durata. Tra le novità, l'arrivo di premi per i migliori laureati: con l'articolo 50, il governo premia i laureati in corso con 110 e lode e i dottori di ricerca, facilitandone l'ingresso nel mondo del lavoro. Viene rivoluzionato (abolendo la Fit, la formazione iniziale), il reclutamento dei nuovi docenti che, ha spiegato il ministro, «sarà più snello e prevederà l'effettiva assunzione in servizio basata su posti vacanti e realmente disponibili». Il concorso sarà bandito con regolarità per quelle classi di concorso e per quelle regioni nelle quali ci saranno effettive necessità. Potranno partecipare giovani laureati per gli insegnamenti per i quali hanno conseguito il titolo. Non ci saranno più graduatorie di idonei ma solo vincitori di concorso ai quali viene, finalmente, garantita l'immissione in ruolo. Anche chi non vincerà il concorso ma supererà tutte le prove, acquisirà l'abilitazione. Infine viene abolita la chiamata diretta dei docenti.

LA RABBIA DEI PRESIDI

Le novità non convincono l'Associazione nazionale presidi: «Se vogliamo davvero parlare di reclutamento snello, per usare le parole del ministro, i Dirigenti scolastici devono poter scegliere i docenti, in particolare i supplenti», ha detto il presidente di Anp, Antonello Giannelli, «e non è accettabile che i docenti di ruolo non abbiano una formazione iniziale di qualità». Gli studenti delle scuole hanno annunciato nuove manifestazioni di piazza sabato e domenica prossimi mentre le risorse messe in campo per gli atenei sono del tutto insufficienti a giudizio degli universitari.