Nicola Morra eletto presidente della commissione Antimafia

Il senatore Nicola Morra del Movimento 5 stelle è il nuovo presidente della Commissione parlamentare antimafia riunita per la prima volta il 14 novembre a Palazzo San Macuto. Il pentastellato è stato eletto con 30 voti; 13 sono andati al senatore Pietro Grasso (LeU). Segretari della Commissione sono stati nominati i deputati Gianni Tonelli (Lega) e e Wanda Ferro (FdI). «Dobbiamo sconfiggere la mafia. Dovrà essere combattuta ogni illegalità, ogni silenzio, in quanto ciò è terreno fertile per quella pianta schifosa che vogliamo estirpare con tutte le nostre forze», ha scritto su Facebook il successore di Rosy Bindi. E citando Paolo Borsellino aggiunge: «Dobbiamo far trionfare definitivamente quel fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità».