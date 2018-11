Quando scattano reddito di cittadinanza e pensioni a "quota 100"

LE DUE MISURE PARTONO ENTRO I PRIMI TRE MESI DEL 2019

E quando sarà tutto effettivo anche per i beneficiari? Di Maio ha cercato di fare chiarezza: «Guardando le simulazioni che stiamo facendo al ministero penso che marzo sarà il mese in cui partirà il reddito di cittadinanza e un mese prima, quindi a febbraio, partirà "quota 100". Comunque nei primi tre mesi arriveranno entrambe». Secondo il vicepremier «il reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro. Serve non per sostituirsi al lavoro ma per aiutare la persona nella ricerca del posto e nella formazione». Inoltre «farà ripartire i consumi e ne beneficeranno anche artigiani ed esercizi commerciali». Si tratta insomma del punto «protagonista della legge di bilancio».