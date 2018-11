O nasce un partito diretto da donne o non voto

Se dovessi tornare a impegnarmi in politica, come un semplice elettore, invece di meditare la rinuncia totale, non mi rivolgerei ad alcuno dei partiti esistenti. Ovviamente parlo dei partiti opposti a Movimento 5 stelle e Lega. Credo che siano in tanti a pensarla come me. Sono anni che sostengo che il fenomeno degli apolidi di sinistra sta diventando massiccio. Molti di loro, non il sottoscritto, rinunciano persino a votare, alcuni, fra cui il sottoscritto, hanno avuto qualche momento di ottimismo quando sembrava essere nata una cosa a sinistra del Pd. Lo stato dell’arte dice, però, che i giochi sono quasi finiti. Provate a leggere quello che dicono a David Allegranti, uno dei giovani cronisti più intelligenti e con buona penna, alcuni dirigenti del Pd sul congresso che sta per iniziare. L’articolo è sul Foglio ed è da conservare perché non si capisce una mazza. Nel senso che il povero Allegranti parte lancia in resta per cercare di far spiegare ai suoi interlocutori, tutti titolati esponenti del Pd, che cosa vogliono fare, ma in cambio riceve locuzioni incomprensibili.