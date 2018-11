Chi è Stefania Pucciarelli, presidente della commissione Diritti umani

Ma non è finita. Pucciarelli, infatti, è finita nelle polemiche per le sue posizioni su migranti. La scorsa estate era balzata sul palcoscenico nazionale per aver messo mi piace a un post che invocava l'uso dei "forni" per i migranti in attesa di un alloggio popolare, che recitava: «Certe persone andrebbero eliminate dalla graduatoria dal tenore di vita che hanno. E poi vogliono la casa popolare. Un forno gli darei». Un like che, come ricorda il presidente dell'Associazione 21 luglio Carlo Stasolla su Facebook, le è costata la convocazione lo scorso 3 ottobre da parte del tribunale di La Spezia «per il reato di cui all'art. 3 c. 1 legge 654/1975» che riguarda coloro che propagandano «idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e/o per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».