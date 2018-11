La bufala sull'attacco di Vasco a Salvini per colpa di Albachiara

Eh... già, era solo una bufala. Ma per un attimo la presunta collisione tra due titani del consenso come Matteo Salvini e Vasco Rossi aveva fatto ipotizzare scontri stellari tra le rispettive fanbase. Con acute crisi di identità per chi si trova in entrambi i gruppi. E invece niente, il Blasco non ha dato del «fascista» al vicepremier e ministro dell'Interno, reo di essersi permesso di intonare la sua Albachiara. La dichiarazione di sdegno del rocker - «Sono sbalordito e molto incazzato che un fascista come Salvini si sia messo cantare la mia Albachiara. Non credo che sia molto adatta al massimo rappresentante di quello che vedo come uno Stato di polizia. La prossima volta che canti pezzi dei fascisti rock Legittima Offesa e Gesta Bellica» - era falsa ed è stata fatta circolare anche sulle agenzie di stampa. Prima che intervenisse la sua portavoce, Tania Sachs, per smentire tutto parlando all'Adnkronos: «È assolutamente una fake news».