Il M5s ha detto no all'emendamento della Lega sul peculato

Ma in cosa consisteva l'emendamento? Secondo il M5s, avrebbe rappresentato un colpo di spugna per i politici accusati di essersi appropriati di soldi pubblici. Due figure di primo piano della Lega sono oggi accusate di peculato: il viceministro Edoardo Rixi e il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Ma anche l’ex governatore del Piemonte, Roberto Cota.

L'IMPATTO CHE L'EMENDAMENTO AVREBBE AVUTO SUL CODICE PENALE

L'emendamento finito nel mirino dei pentastellati è il numero 1.61, firmato da nove parlametnari leghisti: Roberto Turri, Manfredi Potenti, Luca Rodolfo Paolini, Fabio Massimo Boniardi, Ingrid Bisa, Anna Rita Tateo, Riccardo Augusto Marchetti, Gianluca Cantalamessa e Flavio Di Muro. Il testo, se approvato, avrebbe modificato l’articolo 314 del Codice penale che riguarda appunto il peculato, in questo modo: «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la autonoma disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, salvo che tale distrazione si verifichi nell’ambito di procedimento normato da legge o regolamento e appartenga alla sua competenza, è punito con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi».

COSA SAREBBE CAMBIATO PER I PUBBLICI UFFICIALI

Tradotto: attualmente è colpevole di peculato il pubblico ufficiale che utilizza a scopo personale denaro pubblico destinato al suo ufficio. Con l’emendamento della Lega sarebbe stato punito solo il pubblico ufficiale che si appropria di denaro pubblico destinato al suo ufficio, ma il cui uso non sia regolato da norme interne. Quindi, per fare un esempio, il capogruppo di un partito in Regione o Comune che gestisce i fondi destinati al funzionamento del gruppo, nel caso in cui dovesse usare quel denaro per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, non sarebbe più colpevole di peculato. Perché l'utilizzo di tale denaro è normato da un regolamento interno all'ente locale.

SÌ ALLA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE DAL 2020

Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno inoltre approvato l'emendamento del M5s che posticipa l'entrata in vigore della riforma della prescrizione al 2020, senza che ciò sia subordinato all'approvazione della riforma del processo penale annunciata dal ministro Bonafede. In futuro la prescrizione verrà dunque sospesa dopo la sentenza di primo grado e l'emendamento stabilisce che «il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione». Al secondo comma l'emendamento aggiunge: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna».

VIA LIBERA ALL'AGENTE PROVOCATORE SOTTO COPERTURA

Via libera anche all'introduzione nel nostro ordinamento della figura dell'agente provocatore sotto copertura, per indagini nella Pubblica amministrazione. Passa infine la norma che prevede l'arresto in flagranza per chi compie reati di corruzione, peculato, concussione, traffico illecito di influenze.