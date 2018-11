Il Dl Genova è legge, c'è il condono per Ischia

A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Il provvedimento era passato alla Camera il primo novembre, dopo una seduta notturna. Le norme sul condono a Ischia, inizialmente modificate in Commissione per effetto del voto dei dissidenti del M5S, sono state ripristinate in Aula, anche con il sostegno di alcuni deputati di Forza Italia. Matteo Renzi per questo ha attaccato il M5s durante il suo intervento in Senato: «Il vostro nemico è la realtà: vi sta mostrando il conto. Avete tradito le aspettative di Genova e la vostra storia». «C'è stato un incredibile compromesso - ha continuato l'ex premier - Forza Italia e M5s che, in nome del condono a Ischia, cancellano la parola onestà e legalità dando una chance a chi vive di abusivismo». Non era in Aula il senatore M5s Gregorio de Falco quando il dl Genova è andato in votazione. Il senatore, intercettato fuori dall'Aula, ha mostrato sorpresa alla notizia dell'avvenuta votazione: «Hanno votato? Ma la seduta non era sospesa?» ha affermato correndo verso l'Aula.

BAGARRE IN AULA, SEDUTA SOSPESA