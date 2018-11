Dalla Coca Cola alla scuola: gli emendamenti M5s-Lega alla manovra

COME FUNZIONA LA SUGAR TAX IN FRANCIA E GRAN BRETAGNA

In Francia la cosiddetta sugar tax è stata introdotta nel 2012 e riguarda tutte le bevande con aggiunta di zucchero o edulcoranti, quindi anche le bibite "light". Un aspetto che la differenzia in modo sostanziale dalla sugar tax britannica, rivolta solo alle bevande con zuccheri aggiunti. L’imposta francese prevedeva un prelievo fisso di 7,53 €/ettolitro e ha portato a un incremento generalizzato sui prezzi delle bevande. Alla fine del 2017 il governo ha proposto di modificare la tassa in relazione al contenuto di zucchero dei prodotti, per invogliare le aziende a riformulare le ricette. Il primo luglio 2018 è dunque entrata in vigore la nuova versione: la tassa per una bevanda con il 4% di zuccheri è di 0,045 €/l, per una bevanda con il 10% si arriva a 0,135 €/l, mentre per una con il 15% il costo aggiuntivo è di 0,235 €/l. In Gran Bretagna la tassa è entrata in vigore il 6 aprile 2018 e riguarda le bevande analcoliche o poco alcoliche che superano una certa soglia di zuccheri aggiunti. I succhi di frutta naturali e le bevande a base di latte sono esenti. Il provvedimento ha coinvolto 326 produttori. La tassa è di 18 pence/litro (0,20 €) per bibite con un contenuto variabile da 5 a 8 grammi di zuccheri per 100 ml, mentre se il contenuto supera gli 8 grammi per 100 ml l’importo sale a 24 pence/l (0,27 €).

TEMPO PIENO IN TUTTE LE SCUOLE ELEMENTARI

Altre novità potrebbero arrivare sul fronte della scuola. Il M5s, infatti, propone di estendere il tempo pieno a tutte le scuole elementari. L'emendamento è stato approvato dalla commissione Cultura della Camera e ora passerà al vaglio della commissione Bilancio. La proposta prevede che entro febbraio il ministero dell'Istruzione stabilisca le modalità per giungere alla «graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria», con la previsione di 2 mila maestre in più.

FINANZIAMENTI PER LA MUSICA JAZZ

Un altro emendamento presentato dal M5s prevede di sostenere con circa 2,2 milioni di euro in tre anni la musica jazz. La proposta di modifica è stata approvata in commissione Cultura alla Camera e ora dovrà passare all'esame della commissione Bilancio. L'obiettivo è stanziare 750 mila euro all'anno per il 2019, il 2020 e il 2021 «da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del ministero dei Beni culturali, prendendo le risorse dal Fondo per l'attuazione del programma di governo».

STOP ALLA REVISIONE DELLA WEB TAX

Stop invece alla revisione della web tax. La Lega aveva presentato un emendamento che prevedeva la cancellazione dell'imposta approvata con la manovra del governo precedente (aliquota del 3% sul valore delle singole transazioni), per sostituirla con un'aliquota del 6% sull'ammontare totale dei corrispettivi. La proposta prevedeva inoltre lo slittamento dell'entrata in vigore della web tax da gennaio ad aprile 2019.