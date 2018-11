In Germania l'ultradestra attrae anche i giovani di Merkel

I RETAGGI DEL MILITARISMO

A proposito degli ambienti del Westerwaldlied, da deputato di AfD e ancora prima, nella campagna elettorale Gauland ha chiesto «giustizia» per la Wehrmacht e di essere «orgogliosi, come i francesi di Napoleone, di quanto fatto dai soldati tedeschi nelle due guerre mondiali». La stessa moglie di Kohl, Hannelore, era figlia di un grosso armatore nazista ed era stata educata alla ferrea disciplina: un ambiente per lei non poco oppressivo, sia prima sia dopo le nozze, anche a causa dei condizionamenti mentali dei quali era rimasta prigioniera, nella sua vita da reclusa terminata con un suicidio. Diverse generazioni sono rimaste impigliate, dalla fine del nazismo, in questi retaggi famigliari e hanno avuto esistenze malate. Volenti o nolenti anche parte delle nuove leve della Cdu e della Csu ne sono un pallido riflesso.

L'AFFAIRE DEI FONDI NERI DI AFD

A differenza che nella corrente giovanile della Spd degli Jusos, proattiva nella contestazione interna e sempre più vicina ai Verdi e alla Linke, gli scialbi pulcini di Merkel e Seehofer vivono appiattiti sullo status quo: in politica perché figli di o nella cerchia di, piuttosto che per adesione spontanea. Un partito morto e difficile da resuscitare, vista anche l'emorragia di elettori che dall'Unione migrano verso sigle populiste o, come Gauland, in AfD. Al Bundestag l'estrema destra razzista e revisionista è bersagliata da tutte le forze politiche: l'ultima levata di scudi è per lo scandalo dei fondi neri di AfD per la campagna elettorale del 2017, ricevuti da un'industria farmaceutica svizzera: sui circa 130 mila euro in diversi scaglioni (ogni partito tedesco deve informare il parlamento per somme sopra i 50 mila euro, che non possono arrivare da cittadini non dell'Ue).