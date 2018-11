Perché la morte di LeU era già scritta

La morte di LeU era largamente prevedibile. Una mattina ero nella palestra dell’ospedale Santo Spirito, dove si raccolgono i cardiopatici sotto la guida di bravissime istruttrici, e uno degli anziani, vecchio funzionario della Vigilanza del Pci, che il primo giorno non mi aveva stranamente salutato mi dice di brutto muso: «Bel casino avete fatto ad andarvene. Non lo capite che il partito non si abbandona?». Poi mi sorrise e iniziammo a parlarci come 20 anni prima. «Il partito non si abbandona» fa il paio con «se il partito ha deciso di sciogliersi, ha ragione il partito», che mi disse un altro vecchio compagno del Pci malgrado fosse incazzatissimo con la svolta di Occhetto. Già il partito. Concetto astratto che va al di là di chi lo dirige e anche di come lo dirige e dove lo porta. Invece i compagni della scissione - io ero fuori dal Pd da sette-otto anni – non avevano calcolato questo dato storico-psicologico. Un errore gravissimo soprattutto perché compiuto da ex segretari di partito, ex premier, ex ministri e parlamentari di lunga lena.

DA RENZI A HILLARY CLINTON: IL VIZIACCIO DELLA SINISTRA

Qui c’è il primo punto di riflessione da fare sul fallimento del nuovo partitino della sinistra. Tutti hanno smesso di ragionare pensando “alla classe” come aveva suggerito Ruggiero Grieco ai militanti foggiani incazzati con i loro dirigenti («Presi uno per uno sono tutti fetienti»). Tutti hanno pensato di “essere il partito”. Dopo una campagna elettorale andata male, mi ha detto un caro amico che aveva raccolto durante i suoi giri tanti sorrisi: «Solo ora capisco che erano sorrisi di congedo». Questo partito che preferiva assottigliarsi, spargere i suoi voti nell’astensione non aveva alcuna voglia di avventure. La forza di Matteo Renzi, la sua rendita di posizione, è stata la stagione in cui era apparso come il rinnovatore, l’uomo che stando nel Pd, addirittura aderendo all’Internazionale socialista, ne avrebbe cambiato il modo di fare politica. I vecchi elefanti - amo gli elefanti - non l’hanno capito neppure ora. Deve essere un viziaccio della sinistra se è vero che Hillary Clinton, che ha fatto perdere i democratici contro Donald Trump, pensa di rinnovare la sfida nelle prossime elezioni.