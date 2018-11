Tensione tra Roma e Bruxelles sulla manovra

Mentre a Bruxelles i falchi dell'Ue, a partire da Olanda e Austria, premono per una bocciatura senza appello per la manovra italiana, che non porta crescita e anzi, rischia di destabilizzare l'intera area euro, l'esecutivo gialloverde mostra l'intenzione di tirare dritto e il premier Giuseppe Conte, da Abu Dhabi, ha manifestato l'intenzione di chiedere al presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, un faccia a faccia «a inizio settimana». «Gli parlerò perché non si avvii una procedura d'infrazione non per modulare» la sua applicazione, ha detto il presidente del Consiglio italiano.

DI MAIO: «AUSTRIA E OLNADA CHIEDONO LACRIME E SANGUE»

«Quando Austria e Olanda ci chiedono di rispettare tutte tutte le regole, chiedono una manovra lacrime e sangue che è esattamente l'opposto di quanto ci hanno chiesto gli italiani il 4 marzo», ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, a margine del tavolo Pernigotti. «Noi andiamo avanti perché l'alternativa è massacrare ancora di più i pensionati, massacrare ancora di più disoccupati e massacrare ancora di più le imprese. L'alternativa non può essere questa», ha aggiunto. «Mi dispiace in particolare che l'Austria si stia comportando così», ha proseguito il leader del Ms5, «perché oggi il governo austriaco, nonostante io sia lontanissimo dalla loro ideologia, dovrebbe rappresentare quella generazione di nuove forze politiche di governo che volevano cambiare l'Europa ma in realtà stanno andando nella stessa direzione del passato: chiedere all'Italia di continuare a massacrare gli italiani».

TRIA: «UE INCAPACE DI CONTRASTARE L'ECONOMIA CHE FRENA»

«Il problema della crescita è europeo, che andrebbe affrontato insieme e non in modo separato e conflittuale. L'Europa non ci sembra consapevole della situazione e sembra incapace di adottare politiche di contrasto al rallentamento economico», ha aggiunto il ministro del Tesoro, Giovani Tria, intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale della Fondazione Nord Est, a Padova.