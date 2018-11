Ddl anticorruzione, slitta ancora il voto sulla prescrizione

VAZIO (PD): «È UNA RIFORMA PESSIMA»

«Il ministro Bonafede l'ha annunciata come lo 'Spazza corrotti', come la legge che avrebbe risolto il tema legalità e la trasparenza nella Pubblica amministrazione. Quella che invece si sta esaminando in Commissione alla Camera è una legge di riforma pessima, che si porta dietro il più abominevole colpo di spugna salva Lega che mai si era visto», è stato l'affondo di Franco Vazio (Pd) a proposito del ddl. «È una legge che cancellando l'istituto della prescrizione, come confermato da magistrati, giuristi e avvocati, di fatto abolirà la presunzione d'innocenza e renderà eterni i processi, costringendo gli imputati a una gogna infinita e le parti lese a un'attesa senza fine per ottenere ragione delle loro pretese. Nessuna misura vera di prevenzione alla corruzione, ma solo invenzioni giuridiche che scardinano lo stato di diritto, principi e garanzie fondamentali».

«EMENDAMENTI CHE SALVANO I LEGHISTI»

«Gli emendamenti che sono i piovuti in Commissione sul reato di peculato e sulla prescrizione cancelleranno però anche processi, imputazione e condanne pronunciate a carico proprio di quei leghisti che avevano osteggiato questa riforma; leghisti poi folgorati sulla 'via di Damasco' nel momento in cui, per effetto di un vero e proprio 'pactum sceleris', hanno visto le loro accuse e le loro condanne 'mondate' da uno splendido colpo di spugna. Questo è il Governo del cambiamento. Non altro», ha concluso Vazio.