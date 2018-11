Cosa vuole fare il M5s con la scienza in Rai

Nel preambolo si prevede però che «il ministro dello Sviluppo economico istituisca una commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica che possa promuovere la comunicazione delle nuove scoperte scientifiche mediante i canali radiotelevisivi pubblici italiani»...

Ma la commissione non sceglierà le ricerche scientifiche da divulgare! Sceglierà come aiutare la Rai, come potenziare la missione che la Rai già possiede di fare divulgazione scientifica. L'attenzione si sposta sugli strumenti tecnologici, sulle innovazioni che possono essere messe in campo per ottenere questo risultato. Le ricerche scientifiche finanziate con soldi pubblici entro un anno verranno rese accessibili gratuitamente. Ed è chiaro che questo darà anche più disponibilità di fonti primarie a chi si occupa di divulgazione per promuovere le nuove scoperte.

Cosa si intende quindi per «forme di diffusione» dell'informazione scientifica? La proposta di legge vuole intervenire sui format della Rai?

Vogliamo utilizzare le nuove tecnologie per ampliare gli spazi di divulgazione scientifica, che oggi sono encomiabili ma necessitano di avere maggiore visibilità in Rai. Riteniamo che su questo fronte si possa dare un indirizzo maggiore. Fermo restando che ciò che si fa attualmente viene fatto bene, crediamo che nel palinsensto ci voglia più spazio per la divulgazione scientifica.

Quali dovrebbero essere, allora, i criteri per selezionare prima i membri della commissione, e poi anche le «forme di diffusione» da incentivare?

L'eventuale commissione dovrà avere valenza scientifica e professionale, e dovrà spaziare in ambiti non ancora esplorati. Sicuramente negli ultimi anni la Rai ha fatto molto sulla digitalizzazione dell'offerta, ma si può fare di più. Lo sostengono in tanti e noi speriamo anche nel nuovo assetto di Viale Mazzini, affinché questo versante venga potenziato. La Rai è pubblica e deve fare informazione anche in altri spazi comunicativi che oggi sono frequentati dai cittadini, come quello digitale.

Rimane qualche dubbio sui criteri che il ministro dello Sviluppo dovrebbe seguire per istituire questa commissione. Nella legge non sono specificati...

Su questo sicuramente si può intervenire, ho già dato la mia disponibilità. Se qualcuno individua dei punti che non sono chiari, piena disponibilità a dare spiegazioni in commissione Cultura.