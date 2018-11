Questa volta Salvini e Di Maio litigano sui termovalorizzatori

L'INTERVENTO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE COSTA

Sul tema è intervenuto anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, per anni impegnato in Campania come generale dei carabinieri: «Quando arriva l’inceneritore, o termovalorizzatore, il ciclo dei rifiuti è fallito». Costa ha definito l'idea di Salvini «qualcosa anche di provocatorio, probabilmente perché si è reso conto che è un momento di sofferenza» per la regione Campania, con diversi impianti andati a fuoco da luglio a oggi. La proposta del ministro dell’Interno è bocciata senza appello anche dai deputati M5s della commissione Ambiente della Camera, che hanno ricordato come il contratto su cui è nato l’esecutivo «parli chiaro a pagina 11», dove si parla di «superamento» degli inceneritori.

SALVINI INSISTE E TIRA IN BALLO LA CAMORRA

Ma Salvini non intende arretrare: «Io sono per costruire e non per i no. Perché con i no non si va da nessuna parte. Questo vale soprattutto per gli enti locali, penso a tutti quei sindaci e alla stessa regione Campania che hanno sempre detto no, no e no. E con i rifiuti cosa facciamo? Li facciamo gestire alla camorra?. Quando Acerra si ferma per la manutenzione a gennaio, io voglio che ci sia una soluzione per i napoletani e per i campani. In Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori, in Campania uno. E noi lombardi non stiamo morendo. Il rischio sanitario è in Campania, quindi il contratto l'ho scritto, letto e riletto. Ma qua c'è da dare risposte a famiglie che non meritano di pagare tasse sui rifiuti e vivere fra roghi tossici e discariche abusive. Io non vorrei che fra due mesi Napoli e la Campania avessero un'emergenza sanitaria. Nel contratto di governo si parla di soluzione al problema dei rifiuti: o spariscono o evaporano o li mangiamo o li valorizziamo o li inceneriamo o li mettiamo in discarica».