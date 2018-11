Salvini vuole «quintuplicare» le pene sullo spaccio di droga

Tra le altre cose, sono previsti fino a 20 anni di reclusione per chi «coltiva, fabbrica, estrae, raffina, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope». Che se fossero quintuplicati come vuole Salvini arriverebbero dunque a 100 anni. Tuttavia l’articolo 75 introduce un'eccezione per chi illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale. In questo caso sono previste solo sanzioni amministrative, come la sospensione della patente di guida o del passaporto.

IL RESTO DEL MONDO TRA PENE CAPITALI E LEGALIZZAZIONE

Negli Stati Uniti anche Donald Trump ha proposto un inasprimento delle pene, arrivando a parlare di pena capitale per lo spaccio di droga, prendendo come modello la Cina. Pure a Singapore è prevista la pena di morte, come in Malesia e negli Emirati arabi uniti. In Iran c'è l'impiccagione, la fucilazione in Indonesia, la decapitazione in Arabia Saudita. L'Urugay e il Canada hanno invece legalizzato le droghe leggere, mentre il Portogallo ha depenalizzato tutte le droghe nel 2001.