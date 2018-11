Il congresso Arcigay ai tempi del sovranismo

Arcigay si schiera a fianco dei migranti contro il governo sovranista: il congresso dell'associazione che si tiene da venerdì 16 novembre fino a domenica 18 a Torino si è aperto con un forte appello del presidente uscente Flavio Romani perché le lotte Lgbt intersechino la lotta al razzismo e il contrasto alle politiche dell'esecutivo. «Sono particolarmente orgoglioso che quest’anno in particolare i nostri Pride siano stati caratterizzati da un forte sentimento antirazzista, di vicinanza e di appoggio ai rifugiati e a tutte le persone migranti», ha spiegato Romani. «Sono molto contento che Arcigay rifiuti con forza e fermezza gli slogan vuoti ma pericolosi di chi ripete in continuazione “è finita la pacchia, prima gli italiani” o che conia altri slogan contro le Ong che salvano le vite nel Mediterraneo, definendole in maniera sciocca e sprezzante, e altrettanto pericolosa, “taxi del mare”. Ebbene, Arcigay si oppone con forza a tutto questo, e spero che riuscirà a farlo con ancora più energia in futuro».

PIAZZONI VERSO LA RICONFERMA

Un po' meno di 40 mila soci, 56 comitati territoriali (sono rappresentate tutte le regioni, tranne Sardegna e Valle d'Aosta) e 157 delegati, l'associazione più importante della galassia Lgbti+ sceglierà domenica i suoi nuovi vertici. Tra gli invitati alla prima giornata, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora e l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. Favorito per la carica di segretario è l'uscente Gabriele Piazzoni, la cui mozione ha raccolto il maggior numero di voti nei congressi territoriali. Il candidato presidente che affianca Piazzoni è Luciano Lopopolo.

«OGGI ATTACCANO I MIGRANTI, MA NEL MIRINO CI SIAMO ANCHE NOI»

Tuttavia, ai tempi del governo giallo-verde, la notizia è un'altra: sia la mozione che prevedibilmente otterrà la maggioranza sia quella di minoranza promettono di orientare sempre più l'associazione a sostegno dei migranti, mentre il governo si muove in direzione contraria. «L'accanimento della politica contro di loro ci preoccupa perché un attacco a una minoranza, in questo caso etnica e nazionale, è un attacco anche alle altre minoranze, come lo siamo noi in campo sessuale. I diritti e le tutele di tutte e di tutti è per noi centrale, quando si attacca una minoranza si passa, prima o poi, ad attaccare anche le altre», spiega Gabriele Piazzoni, candidato segretario per la mozione Liberazione senza confini.

A PALERMO PRESIDENTE DEL CIRCOLO ARCIGAY UNA DONNA ROMENA

Gli fa eco Daniela Tomasino, candidata presidente per la mozione concorrente, Il nostro orgoglio a voce alta, il cui candidato segretario è Alberto Nicolini: «Io vengo da Palermo», spiega Tomasino, «la presidente del nostro circolo è Ana Maria Vasile, una donna romena di Piatra Naamt, mediatrice culturale. Dal 2011 abbiamo uno sportello di supporto per i migranti Lgbt. Per noi è centrale il tema delll'intersezionalità: ciascuno di noi è una persona Lgbti+, ma anche tante altre cose. Può essere un precario, una donna discriminata, una persona povera, un migrante. Le battaglie dei migranti ci riguardano, e non solo quelle». Lo stesso Nicolini, come attivista a Reggio Emilia, si è occupato soprattutto di diritto d'asilo e lavora con le persone straniere.