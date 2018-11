Benvenuti e Cinque commissari dell'Agenzia spaziale italiana

Il governo M5s-Lega, su proposta del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, ha nominato commissario straordinario dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) il professor Piero Benvenuti, astrofisico dell'Università di Padova. La notizia è stata confermata direttamente dall'interessato. Come sub-commissario è stato scelto l'avvocato Giovanni Cinque, esperto di diritto aerospaziale ed ex consulente del Centro italiano di ricerche aerospaziali (Cira) di Capua, partecipato dall'Asi.

IL M5S AVREBBE PREFERITO «SOGGETTI NON RIPESCATI»

Cinque ha dichiarato alla stampa: «Sono stato consulente del Cira sotto cinque presidenti dell'Asi, non è giusto ricordare solo la mia collaborazione con l'ex presidente Saggese». Enrico Saggese è stato al timone dell'Agenzia spaziale italiana fino al 2014, anno in cui finì agli arresti domiciliari per tentata concussione. Proprio sul nome di Cinque fonti parlamentari del M5s, contattate da Lettera43.it, non hanno nascosto la loro contrarietà. Avrebbero infatti preferito «soggetti non ripescati da vecchie gestioni, che non sono state le migliori in questi anni».