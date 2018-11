Non si sottovaluti Berlusconi quando parla di pericolo dittatura

QUELLA DI SALVINI SARÀ UNA TURBODEMOCRAZIA ALLA PUTIN

Adesso al governo non c’è più la Dc, e dopo 25 anni si è persa anche la memoria di quel metodo e di quel linguaggio. E non c’è nemmeno Berlusconi con al seguito quel vero «dono della Provvidenza all’Italia» (parole di Silvio) che è stato Gianni Letta. Adesso al governo ci sono i populisti a presa diretta con l’umore reazionario del Paese: ministri e sottosegretari felicemente chattanti col popolo no vax, no Tav,no inceneritori, no immigrati, no neri, no partigiani, no, no, no. Il popolo del no ha preso il comando, e cade pure la distinzione ipocrita tra Lega moderata e grillini eversivi: il Carroccio è parte dell’impianto populista, parte integrante. E Matteo Salvini è l’uomo forte, approdo imprescindibile di ogni populismo a declinazione più o meno autoritaria. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sono due paciocconi al confronto, e comunque alla pancia populista arrivano come una pietanza di contorno.