Brexit, il governo inglese verso un voto di sfiducia a May

La premier tuttavia avrebbe i numeri per «vincere» nel caso la mozione che metta in discuissione la sua leadership venisse veramente votata. Ancor più dopo la smentita da parte del ministro dell'Ambiente, Michael Gove, sulle voci di sue presunte dimissioni circolate dopo lo stesso Gove avrebbe rifiuto di sostituire Dominic Raab al dicastero per la Brexit. Anzi, pare che Gove abbia convinto altri quattro ministri 'brexiteers' di spicco superstiti a restare come lui nella compagine: il titolare del Commercio con l'Estero, Liam Fox, quello dei Trasporti, Chris Grayling, quella dello Sviluppo Internazionale, Penny Mordaunt, e quella dei Rapporti con il Parlamento, Andrea Leadsom. L'obiettivo concordato dal quintetto, stando a un notista politico del Sunday Times, sarebbe quello di cercare di mantenere un peso in grado di continuare a condizionare le scelte del governo e di Theresa May e, se possibile, a "migliorare" le intese negoziali con Bruxelles sulla Brexit. «Dimettersi e unirsi alla ribellione non aiuterebbe nessuno», pare abbia detto uno di loro.

I LABOUR ALLONTANANO L'IPOTESI DI UN NUOVO REFERENDUM

Il vertice dell'opposizione laburista torna ad allontanare l'ipotesi di una battaglia per un secondo referendum sulla Brexit - sposata da ampi settori del partito, ma vista con scarso entusiasmo dal leader Jeremy Corbyn, malgrado qualche apertura emersa ieri - avanzando lo scenario di un possibile compromesso parlamentare su un'intesa ammorbidita rispetto a quella di Theresa May. A parlarne, in un'intervista tv, è stato oggi John McDonnell, cancelliere dello Scacchiere ombra e figura chiave dell'entourage di Corbyn. McDonnell ha evocato "una maggioranza trasversale abbastanza certa" ai Comuni su un ipotetico testo rivisto della bozza definita a Bruxelles dalla premier conservatrice. Un testo in cui - ha detto - la permanenza nell'unione doganale e il mantenimento di "relazioni con il mercato unico" fossero garantite a tempo indeterminato fino al raggiungimento di un successivo accordo accettabile per tutti sulle relazioni future.