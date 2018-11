Cosa prevede il testo del ddl anticorruzione

Nuove frizioni tra M5s e Lega sul ddl anticorruzione. Questa volta il disaccordo riguarda la norma che prevede di alzare le soglie di denaro contante che obbligano partiti politici e fondazioni a rendere pubblici i nomi dei finanziatori. Gli esponenti del Carroccio vorrebbero portare la quota minima al di sopra della quale scatta l'obbligo di trasparenza a 2 mila euro all’anno. Ma i pentastellati, disponibili in un primo momento, ora hanno deciso di tornare indietro al testo originario, che fissa il limite a 500 euro.

IL MINISTRO BONAFEDE CI HA MESSO LA FACCIA

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, si è esposto in prima persona: «Con la norma anticorruzione ci sarà trasparenza. Una trasparenza che riguarderà non soltanto i partiti, ma anche le fondazioni e i vari soggetti collegati ai partiti. Non si potrà più aggirare il limite massimo di 500 euro in contanti. Questo è un accordo già raggiunto in Consiglio dei ministri. La soglia è di 500 euro per le donazioni in contanti, sopra i 500 euro verrà tutto pubblicato online». La Lega non l'ha presa bene: «I patti vanno rispettati», ha detto infatti il deputato Igor Iezzi, «ieri sera abbiamo raggiunto un accordo, oggi il M5s dice che non va bene e vuole rivederlo. È una cosa da pazzi, mi rifiuto di lavorare così».

SEDUTA AGGIORNATA ALLE ORE 19

A causa del cambio di rotta grillino, la seduta è stata aggiornata alle ore 19 e i leghisti si sono riuniti per decidere cosa fare. Il ddl anticorruzione è all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Alcuni emendamenti sono già stati faticosamente approvati. Ad esempio quello che rinvia al 2020 l’entrata in vigore della riforma della prescrizione. Via libera anche all’introduzione dell’agente sotto copertura per indagini nella Pubblica amministrazione e all’arresto in flagranza per i corrotti.