Dopo il Dl Genova Bucci promette che il ponte si vedrà nel 2019

La società guidata da Giovanni Castellucci ha presentato al commissario il progetto esecutivo per la demolizione e la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. La realizzazione dell'opera sarebbe completata a metà settembre 2019 se, come indicato dal commissario, la demolizione inizierà a metà dicembre. Il fatto che Autostrade non si ritiri dalla corsa nonostante il decreto preveda esplicitamente che la società non può occuparsi della ricostruzione indica chiaramente che è in arrivo una battaglia legale. In un'intervista rilasciata a Repubblica, Bucci ha avvisato: «Non so se ci saranno ricorsi, io non credo, ma se c'è qualcuno che prova a fermare il ponte, avrà 600mila genovesi, come dire, vicini, io in primo luogo». Intanto Toninelli dice che Autostrade non si occuperà né della ricostruzione né della demolizione. Una frase incauta visto che il decreto prevede esplicitamente che la società possa occuparsi della demolizione, ed è una delle ipotesi allo studio.