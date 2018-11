Perché con questo governo M5s-Lega il peggio deve ancora venire

L’unica cosa che hanno fatto grillini e leghisti è il taglio dei vitalizi dei parlamentari. Va anche detto che il taglio è ancora tutto virtuale perché nessuna delle Camere è pronta a dire quanto si taglia, come si taglia e a chi si taglia. È il segno dei tempi. Confusione, approssimazione, demagogia. Puniti gli ex parlamentari, la vita politica procede su binari già visti. Vittimismo dei governanti, gaffes a volontà e soprattutto completo rovesciamento di antiche posizioni. Il caso Ischia-Genova è illuminante. I cinque stelle sono, fra i due partiti di governo, quello che più sembra avviluppato negli antichi vizi della politica. Condoni, clientelismo, parlamentarismo fatto di alleanze innominabili. La Lega è nata invece dai vizi della politica quindi non è una sorpresa. Conosco l’obiezione: «La gente li vota». Bene, viva la gente. Tuttavia la famosa “gente” dovrà essere informata che questo Paese non ha mai conosciuto, come in questi mesi, una azione di governo così distruttiva verso risorse finanziarie, clima sociale, rapporti con l’estero. Non sono arrivati i barbari. Magari. Sono arrivati ragazzini ubriachi nel week end.