Cosa ha detto Minniti sulla sua candidatura a segretario del Pd

«Nel momento in cui si apre il percorso congressuale la mia risposta, lo scioglimento della riserva, arriverà nel giro di pochissime ore». Marco Minniti ha deciso di tenere le sue carte ancora coperte, ma per l'ex ministro dell'Interno la prospettiva di una candidatura alla segreteria del Pd si fa sempre più concreta. «Se il mio impegno servirà a rendere più unito e forte il partito», ha aggiunto infatti Minniti, rispondendo a una domanda di Myrta Merlino alla presentazione del suo libro Sicurezza è libertà a Firenze, insieme all'ex premier Matteo Renzi e al sindaco Dario Nardella, «io non mi sottrarrò». Il percorso congressuale si aprirà formalmente sabato 17 novembre, con l'assemblea del Pd. Unire il partito, ha precisato l'ex ministro, «non significa una candidatura unica», perché «un partito che non ha un confronto, una dialettica limpida, non è un partito vivo. Per me rendere un servizio al mio partito significa rendere un servizio al mio Paese».