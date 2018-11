Chi sono i nuovi ministri del governo di Theresa May

In attesa del possibile voto di sfiducia nei suoi confronti - i brexiteers ultrà del partito Troy che la stanno promuovendo sono chiamati però a raccogliere 48 richieste per fissare la data, che potrebbe essere quella del 20 novembre - Theresa May ha iniziato a incolare i cocci del suo esecutivo, andato in pezzi dopo le dimissioni di quattro ministri nelle ore successieve al via libera del goerno all'intesa sul divorzio dall'Ue raggiunta dalla premier con Bruxelles.

BARCLAY NUOVO MINISTRO PER LA BREXIT

Il sottosegretario alla Sanità Stephen Barclay è stato nominato nuovo ministro per la Brexit dopo l'addio di Dominic Raab e l'iniziale rifiuto di al dicastero del ministro dell'Ambiente, Michael Gove. Una scelta, quella di Barclay, che ha sorpreso dagli osservatori, tenuto conto del suo profilo politico relativamente modesto finora, malgrado gli incarichi da sottosegretario prima al Tesoro e poi alla Sanità: è stato direttore della Barclays Bank ed ha votato 'Leave' al referendum sul divorzio da Bruxelles. Downing Street ha precisato peraltro che il suo ruolo sarà «diverso» rispetto a quello dell'uscente Raab. Di fatto non avrà il compito di negoziare in prima fila con Bruxelles - compito ormai affidato a Ollie Robins, un alto funzionario spostato nei mesi scorsi dal dicastero per la Brexit all'ufficio del primo ministro - bensì di preparare «il fronte interno» all'entrata in vigore della Brexit, di occuparsi dei piani operativi in vista sia d'una possibile approvazione parlamentare dell'intesa sul divorzio dall'Ue sia d'un ipotetico «no deal» e di seguire i passaggi a Westminster della nuova legislazione nazionale che il Regno si avvia a introdurre nei vari settori prima dell'uscita dal club europeo.

AMBER RUDD AL POSTO DI ESTHER MCVEY

Torna al governo poi Amber Rudd come neoministra del Lavoro, in sostituzione della dimissionaria Esther McVey. Rudd era stata costretta a dimettersi da ministra dell'Interno con l'accusa di aver mentito al parlamento sullo scandalo dei diritti negati ai miranti storici caraibici della cosiddetta generazione Windrush. Ma in seguito un'inchiesta interna ha stabilito che sarebbe stata a sua volta ingannata da alcuni funzionari. Barclay è brexiteer ma è considerato anche totalmente leale a Theresa May, non avendo mai aderito ad alcuna azione di dissenso. Amber Rudd è invece una Remainer, altrettanto fedele alla premier.