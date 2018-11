Il rapporto del Mef sul debito che risponde all'Ue

I rischi per la finanza pubblica italiana «sono limitati e la posizione finanziaria dell'Italia è forte. Il recente aumento dei rendimenti dei titoli di Stato sembra gestibile grazie alla composizione del debito, a lungo termine e a tasso fisso». Sono alcune delle rassicurazioni contenute nel Rapporto sui fattori rilevanti messo a punto dal ministero dell'Economia per rispondere ai rilievi Ue sul debito. Il rapporto del ministro Giovanni Tria elenca sette fattori che influenzano la dinamica del debito pubblico e sottolinea che «il debito del settore privato è basso, soprattutto il debito delle famiglie». Un'ulteriore stretta che, rispettando rigorosamente le raccomandazioni europee, ammonterebbe a 0,6 punti di Pil in termini strutturali «rischierebbe di aggravare il rallentamento in corso». È la posizione sottolineata al Mef nel Rapporto sui fattori rilevanti messo a punto dopo i rilievi di Bruxelles. Il rapporto elenca sette fattori rilevanti, partendo proprio dagli «sviluppi del ciclo», oggi in rallentamento.

«IL REDDITO RISPONDE ALLE RICHIESTE UE»

Il Rapporto sull'occupazione del 2018, il Country Report sull'Italia e le raccomandazioni Ue per il nostro Paese «hanno tutti sollecitato l'Italia a migliorare l'inclusione sociale, promuovendo in particolare un aumento del tasso di occupazione attraverso una riforma delle politiche attive del lavoro, un miglioramento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e una razionalizzazione delle misure di sostegno alla famiglia. Il reddito di cittadinanza prospettato nel Dbp risponde a queste raccomandazioni»: lo si legge nel rapporto sul debito che il Mef ha inviato Bruxelles insieme al nuovo Draft Budgetary Plan. Il reddito di cittadinanza, spiega ancora il ministero, «comporta un significativo aumento del sostegno al reddito di singoli e delle famiglie che vivono sotto il livello di povertà e in più destina risorse umane, finanziarie e tecnologiche ai centri per l'impiego e ad altre politiche del lavoro».