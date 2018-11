CasaPound e Forza Nuova a confronto

LE PRESE DI DISTANZA DI DI STEFANO DA FORZA NUOVA

Che i rapporti tra i due partiti non siano distesi lo si è visto lo scorso 28 ottobre con lo strascico di polemiche dopo la celebrazione nostalgica della marcia su Roma a Predappio Simone Di Stefano, segretario di CasaPound, ha aspramente criticato i membri di Forza Nuova che hanno sfilato nel paese natale di Benito Mussolini con fez e magliette che dileggiavano la shoah, diventate poi un caso politico. «Maledetti pagliacci mascherati che ogni anno andate a Predappio a disonorare i morti con le vostre sguaiate marcette», ha sbottato Di Stefano su Facebook, «e fate a gara con chi si mette la maglietta più imbecille perché siete le scimmie ammaestrate degli antifascisti. Uscisse Mussolini dalla tomba, vi prenderebbe a schiaffi, uno per ogni ragazzo o ragazza caduto combattendo per quell’idea così grande che nel vostro microcervello non riesce e non riuscirà mai ad entrare». Una presa di posizione netta che non dovrebbe stupire più di tanto. CasaPound, infatti, fin dalla sua nascita si è mostrata molto fredda nei confronti del folklore nero. A dicembre 2017, lo stesso Di Stefano aveva addirittura condannato il blitz forzanovista ai danni della redazione di Repubblica.

CASAPOUND E LA GOFFA UMANIZZAZIONE DEL FASCISMO

Accanto ai due partiti politici di ultradestra rispettivamente fondati da Gianluca Iannone e Roberto Fiore, ci sono una quantità di centri culturali, associazioni studentesche, palestre e persino realtà musicali. Forza Nuova è tradizionalmente improntata sui valori dell’integralismo cattolico, si batte contro gli immigrati (basta ricordare i Banglatour romani) e l’odio verso gli omosessuali. CasaPound è invece laica e si concentra sul sostegno agli italiani. Ma andiamo con ordine. La realtà della tartaruga frecciata nasce nel 2003 dall’occupazione di uno stabile a Roma e oggi è presente in tutta Italia, da Nord a Sud. Oltre 110 sedi aperte, librerie, pub, una web radio e 20 mila tesserati. Molto radicata nelle scuole superiori e nelle università (Blocco studentesco), ha sviluppato appunto una serie di associazioni no profit che operano in diversi ambiti sociali. Addirittura, un anno fa, a Trenzano in provincia di Brescia, l’allora primo cittadino Andrea Bianchi decise di aderire pubblicamente al movimento, diventando così il primo sindaco dichiaratamente fascista. CasaPound coinvolge sia giovani sia persone di una certa età. La sua narrazione è costituita dal goffo tentativo di accreditare un’idea di fascismo più umana, il militante è colui che di giorno distribuisce pacchi alimentari a famiglie rigorosamente italiane in difficoltà e di sera mena gli avversari politici.

I NUOVI FEUDI DEL PARTITO NERO

Ci sono città che cavalcando il malcontento comune improvvisamente si sono scoperte dei nuovi feudi del partito nero. Per esempio, il vero boom si è registrato nel 2017 a Lucca, che ha ottenuto con CasaPound quasi l’8% dei voti e un consiglieri eletto, Fabio Barsanti. In passato, l’inaspettato successo nero è esploso anche a Bolzano. A maggio 2016 si rivotò e CasaPound toccò il 6,2%, riuscendo a eleggere tre consiglieri su 45. Tuttavia, a dispetto delle esibizioni in piazza e dei numerosi slogan nostalgici la tartaruga frecciata non è riuscita a entrare in parlamento. Anzi, si è fermata ben sotto la soglia, allo 0,9% (280 mila voti) contro lo 0,3% dei forzanovisti (119 mila voti). Il fallimento dell’estrema destra ha inoltre fatto parlare anche Brescia, dove alle ultime elezioni Amministrative di giugno si sono presentate ben tre liste diverse e il risultato complessivo si è rivelato un autentico flop. Nella città della strage nera di Piazza della Loggia (otto morti e 102 feriti il 28 maggio 1974), i rapporti tra CasaPound e Forza Nuova non sono mai stati idilliaci. Andrea Boscolo, ex leader del movimento che fa capo a Fiore, si è staccato per diventare da due anni il volto di Brescia ai Bresciani, serbatoio di raccolta consensi per l’estrema destra in città e provincia.