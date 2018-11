Il dissidente De Falco è un nuovo Pizzarotti?

Nonostante questo pare che qualcuno in grado di criticare il testo di un decreto ci sia rimasto e abbia deciso di far valere i principi cardine del M5s, come per esempio, il rispetto della legalità. Non votare il condono per Ischia è una questione di legalità, legittimerebbe ulteriormente l'abusivismo edilizio in zone a rischio di dissesto idrogeologico. Se nel caso di Elena Fattori e di Nugnes è presto per capire se il loro sia solo un gioco al rialzo, dato che nella scorsa legislatura hanno sorvolato su ogni tipo di autoritarismo interno e clima del terrore creato ad arte dai capi comunicazione come Rocco Casalino, è verosimile che De Falco ne abbia fatto una questione di principio.

DE FALCO E L'ILLUSIONE DELLA MERITOCRAZIA

Certo che è strano aspettarsi una ribellione da un ex militare abituato a obbedire agli ordini. Nel momento in cui De Falco è entrato nel M5s avrebbe però dovuto sapere in che mani si stava mettendo. La democrazia interna non è mai stato il pezzo forte dei vari Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, sempre pronti al pollice verso contro i pensatori liberi. De Falco, che invece di ricevere una promozione dopo il naufragio della Concordia venne demansionato in un ufficio amministrativo a «fare niente», come raccontò in alcune interviste, tornò operativo nel 2016 quando ottenne il trasferimento a Napoli dove è rimasto fino all'entrata in parlamento. Trattato da eroe dalla stampa nazionale, l'ex capitano deve aver visto nel M5s una speranza di cambiamento verso un sistema dove la meritocrazia è merce rara. Una occasione di riscatto.

I VALORI DIMENTICATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Oggi De Falco, il più esterno al M5s dei pentastellati, con una storia ben lontana dalla politica, rappresenta il buon senso che dovrebbe albergare in tutti gli eletti che per anni hanno fatto della preservazione dell'ambiente, del contrasto al dissesto idrogeologico e della legalità la loro bandiera. Oggi, a non partecipare al voto sul decreto Genova che include un condono edilizio che si rifà ad una legge voluta da Craxi nel 1985, è rimasto l'ex capitano con altri nove senatori del M5s. Ma nel mirino però è finito principalmente lui, che ha già ribadito di non voler andarsene nonostante gli “inviti” del capogruppo a Palazzo Madama Stefano Patuanelli. Sarà De Falco il nuovo Federico Pizzarotti del M5s? Probabilmente il sindaco di Parma sarebbe felice di averlo tra le file del suo nuovo partito Italia in Comune.