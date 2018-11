Il Pd in assemblea senza Renzi

Non è presente l'ex premier e segretario Matteo Renzi all'assemblea nazionale del Pd convocata all'Ergife di Roma. La decisione, che era già trapelata nei giorni scorsi, sarebbe motivata dalla scelta di mantenere un ruolo defilato, anche per non togliere spazio ai candidati e alle personalità a lui vicine. E, tuttavia, nei giorni scorsi era circolata anche l'ipotesi di una diserzione di massa (che non c'è stata) da parte di un ampio numero di renziani, con lo scopo di far mancare il numero legale. Sul tavolo dell'assemblea la formalizzazione delle dimissioni da segretario di Maurizio Martina che avvieranno il percorso che porta al Congresso. In questo senso, c'è attesa per la decisione che prenderà Marco Minniti rispetto a una sua candidatura per la segreteria, su cui si è già espresso in maniera abbastanza esplicita il 16 novembre. Si parla di un ticket con l'ex sindacalista Cgil ed ex viceministra allo Sviluppo economico Teresa Bellanova per contrastare la corsa di Nicola Zingaretti.