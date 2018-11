Sui rifiuti si inasprisce lo scontro tra Lega e M5s

Il nuovo fronte dello scontro tra Lega e Movimento 5 stelle sui termovalorizzatori diventa una schermaglia infinita: dopo il botta e risposta tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e l'intervento, il giorno dopo, di Roberto Fico, i due leader sono tornati a polemizzare per il terzo giorno consecutivo. Dal fronte Cinque Stelle il ministro dello Sviluppo economico ha di nuovo ricordato che «gli inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di inceneritori in Campania c'è già uno dei più grandi inceneritori in Europa. Tra l'altro quella è la mia Regione, c'è la mia famiglia, il movimento ha preso quasi il 60% e crediamo di sapere che in quella Regione non bisogna fare il business degli inceneritori ma bisogna fermare il business dei rifiuti». Salvini ha replicato: «Parlerò con Luigi, con cui abbiamo sempre trovato l'accordo, nell'interesse dei campani e non per gli interessi di altri. La Campania è una delle poche regioni che dai rifiuti ci perde e non ci guadagna. Siccome non vorrei che i bambini morissero di fumi tossici, il governo ha il dovere di trovare soluzioni per evitare una nuova emergenza». Il leader della Lega se l'è presa anche con Alessandro Di Battista: «Sto seguendo riga per riga l'impegno che ho preso con gli italiani, e invidio Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala».

ROGHI A TORRE DEL GRECO

Mentre i due discutono, la situazione in Campania peggiora. A Torre del Greco (Napoli) nella notte del 16 novembre ignoti hanno dato fuoco alle montagne di spazzatura non raccolta da giorni presso l'ecopunto di Via del lavoro, quartiere Sant'Antonio, a ridosso di un complesso di palazzine di edilizia popolare e in un'area dove è stato ricavato anche un parco giochi oramai inutilizzato dai bambini della zona. A spegnere il rogo causato da mani ignote sono stati i vigili del fuoco, allertati da chi dalle proprie finestre vedeva levarsi alte le fiamme mentre si era rintanato in casa per evitare di respirare i fumi potenzialmente tossici derivanti dal materiale plastico incendiato insieme alle altre frazioni di una differenziata che in città nell'ultimo anno è precipitata ben al di sotto del 30 per cento.

IL GOVERNATORE DE LUCA: «BASTA BUFFONATE»

«Chiederò di farla finita con questa buffonata propagandistica perché veramente ci stanno rompendo le scatole. Stanno creando un clima totalmente sbagliato» ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in attesa di incontrare lunedì a Caserta il premier Conte e diversi ministri per la firma di un protocollo sulla "Terra dei Fuochi". «Questi nostri amici sembrano interessati solo a fare campagne elettorali permanenti - ha detto - ci vuole equilibrio, rispetto della realtà e un impegno a lavorare concretamente non a chiacchierare».