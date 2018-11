La polemica social tra il dem Dario Corallo e Roberto Burioni

CORALLO: «INSULTARE NON È IL MODO MIGLIORE DI FARE DIVULGAZIONE»

Anche Corallo si è poi appoggiato a Facebook per ribadire il suo punto di vista: «Se fossi come Burioni ora dovrei dire: "Burioni, sei un analfabeta funzionale che non capisce una frase con un costrutto semplice. Oppure fai finta di non capirla e allora sei in malafede"», ha scritto spiegando poi che «in questi anni il Pd ha insultato accusando di analfabetismo funzionale tutti coloro che erano contro il Pd, un po' come Burioni ha fatto con i no vax. Non sono sicuro che insultare sia il modo migliore per fare divulgazione, quanto più credo sia importante cercare di capire cosa veramente l'altro intende con le proprie parole. Questo atteggiamento è ancora più grave se il Pd lo fa non su verità scientifiche, ma su posizioni politiche spesso di destra spacciate per verità assolute (tipo deficit o Unione europea)», ha concluso.