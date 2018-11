Il governo prova a serrare i ranghi dopo il litigio sugli inceneritori

SALVINI: «CON DI MAIO TROVEREMO L'INTESA»

Matteo Salvini e Luigi Di Maio, si sono accodati, ostentando ottimismo e moderando i toni. «Sono sicuro che, come abbiamo fatto in questi mesi, con Luigi Di Maio troveremo un'intesa per il bene del Paese. Sono fiducioso e ottimista», ha detto il ministro dell'Interno. Altrettanto dialogante si è mostrato l'altro vicepremier, Luigi Di Maio: «Il governo si impegna in prima persona per la Terra dei fuochi. Abbiamo appena cominciato. C'è ancora molto da fare. Voglio che la mia terra torni alla normalità, che i roghi si spengano per sempre».

MA IL MINISTRO DELL'INTERNO INSISTE SUI TERMOVALORIZZATORI

Percorsi e obiettivi comuni. Tuttavia, Salvini ha provato a tenere il punto sulla richiesta di nuovi impianti: «Ormai c'è un sistema di termovalorizzatori sicuri. La morte e la malattia», ha insistito il leader leghista, «derivano quindi da una mancata gestione e valorizzazione dei rifiuti». Infine, quasi a sfidare i Cinque Stelle a casa loro, il mezzogiorno, ha parlato anche del caso campano: «A Napoli e in Campania tutti pagano la tassa rifiuti come in tutta Italia: è giusto dare a loro questa possibilità, che hanno tutte le altre regioni italiane».

IL M5S PROVA A RILANCIARSI IN CAMPANIA

Di contro, i Cinque Stelle, puntano tutto sulla cerimonia di Caserta, anche per rinsaldare il loro rapporto con l'elettorato. La firma è prevista alle 15.45, alla Prefettura di Caserta. Quindi, Conte e Salvini lasceranno la Campania, mentre Di Maio, assieme agli altri ministri 5S, si recherà alle 18.30 a Caivano, per celebrare l'accordo in piazza. «Domani sera», ha scritto Di Maio su Fb, «deve essere un nuovo inizio e vi chiedo di farlo insieme, perché questa è la cosa più importante. Vi abbraccio e vi aspetto».