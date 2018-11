La ricetta del redivivo Bertolaso per questa Italia in emergenza

Inoltre, per l’ospite di Roma InConTra oggi la politica non solo piange sul latte versato, poiché non riesce a fare prevenzione, ma non lava nemmeno per terra e non sistema il presente. «Per ricostruire il ponte di Genova ci vorranno anni», ragiona Bertolaso, «e il decreto è stato bloccato perché prevedeva pieni poteri al commissario. È stato riscritto da capo, così da riempire di condizionamenti e limiti i poteri del sindaco, ma così si rallenta l’iter di ricostruzione».

«ORA TUTTI SI CIRCONDANO DI YES-MAN»

Tuttavia il medico Bertolaso (specialista in malattie infettive) potrà anche essere il prototipo del decisionista, ma non per questo invoca l’uomo solo al comando. Anzi, «mentre ora tutti si circondano di yes-man, mi piace ricordare l’esperienza da sindaco di Francesco Rutelli, che aveva grandi collaboratori, a partire da Paolo Gentiloni, perché quello che conta è avere una grande squadra con sé». Per adesso Bertolaso una squadra non ce l’ha (Roma a parte, ma il calcio qui non c’entra). Aspetta nello spogliatoio, svincolato. Ma continua ad allenarsi. Ed è prontissimo, dice Cisnetto, che se ne intende.