Cosa dice il contratto di governo M5s-Lega su rifiuti e inceneritori

«La grande sensibilità di Gianroberto Casaleggio per l'ambiente è nel nostro contratto di governo: c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia rinnovabile e c'è il graduale spegnimento degli inceneritori», ha dichiarato il vicepremier e ministro Luigi Di Maio il 17 novembre. L'esecutivo si riunisce lunedì 19 novembre a Caserta contro roghi tossici e a difesa dell'ambiente: alle 15.45 è prevista la firma di un "Protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei fuochi".

IL "MODELLO TREVISO"

«Il contratto di governo tra M5s e Lega in tema di rifiuti parla chiaro. Parla di "Modello Treviso" che ora guida il Veneto più virtuoso, non di "Modello Brescia" (i 13 inceneritori lombardi con il più grande forno d'Europa quello di A2A) che frena anche le tantissime eccellenze lombarde. Parla di chiudere inceneritori e discariche. Non di realizzarne», scrive in un post sul blog delle Stelle dal titolo Il mondo è veneto, non bresciano, Gianni Girotto, presidente della commissione Industria del Senato, rilanciando il passaggio del contratto di governo.