L'offesa di Corallo a Burioni e gli errori della sinistra

Tutto finito? No, non era tutto finito. Perché domenica il giovane Corallo, in un intervento che ho ascoltato in gran parte e in cui ha detto cose serie e condivisibili, riferendosi al dottor Roberto Burioni, il medico che ha combattuto con grande coraggio la pericolosa campagna anti-vax, lo ha definito «un Burioni qualsiasi» che bastonava chiunque dissentisse dalle sue posizioni. È una frase maleducata, come volevasi dimostrare. Mi stupisce che Corallo, fra tanti esempi di personaggi contro cui chiamare alla rivolta, abbia scelto proprio un serio professionista che è sceso in campo aperto a difendere una delle conquiste della umanità, i vaccini.

SONO QUESTI I BERSAGLI DELLA SINISTRA?

Che cosa l’avrà turbato in Burioni? La cultura? Eppure nel suo stesso intervento aveva elogiato la lettura e ricordato come nella sua casa, piena di libri già letti, si fosse formata la sua preparazione culturale. Non è quindi un ragazzo che elogia l’ignoranza. È stato turbato dal merito delle questioni poste dal grande medico? Avrebbe dovuto dirlo apertamente, per lealtà. Oppure è turbato dal fatto che Burioni, di fronte alla campagna più ignorante e devastante che ci sia stata in questi anni in Italia, abbia reagito severamente rivendicando le priorità della scienza rispetto alle credenze, alle false scienze, al sentito dire, alla cultura di Wikipedia? Io sono stupito per questo andazzo della sinistra che invece di polemizzare con sempre maggior forza contro i nuovi governanti, come fanno gli studenti medi scesi in sciopero nei giorni scorsi, vanno all’attacco di coloro che sono già stati bersaglio della campagna populista e cialtrona.