Deputati M5s divisi sul decreto Sicurezza

Ancora maldipancia all'interno del Movimento 5 stelle. Il decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini sta spaccando i cinque stelle anche alla Camera. Se in Senato lo scorso 7 novembre i cinque dissidenti - Gregorio De Falco, Elena Fattori, Paola Nugnes, Virginia La Mura e Matteo Mantero - non avevano votato al voto di fiducia al governo, ora i malumori passano a Montecitorio. Almeno 19 deputati M5s avrebbero mandato una mail al capogruppo Francesco D'Uva per chiedere di poter modificare il provvedimento licenziato da Palazzo Madama ora all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove sono iniziate le audizioni. In altre parole nel messaggio si chiede la possibilità di presentare emendamenti al decreto e di «aprire un tavolo di confronto interno», riporta sempre l'Adnkronos. I firmatari sarebbero quasi tutti alla prima legislatura.

AL SENATO MALUMORI ANCHE PER IL CONDONO

Ma a spaccare il Movimento non c'è solo il decreto Salvini. Anche il condono di Ischia contenuto nel dl Genova ha causato non pochi grattacapi con 10 senatori pentastellati - Vittoria Deledda Bogo, Alfonso Ciampolillo, Saverio De Bonis, Gregorio De Falco, Luigi Di Marzio, Elena Fattori, Michele Giarrusso, Cinzia Leone, Paola Nugnes e Mario Turco - che il 15 novembre non avevano preso parte alla votazione.