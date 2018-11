Com'è andato l'Eurogruppo del 19 novembre

L'UE PREPARA IL MAXI-RAPPORTO SULL'ITALIA

Mercoledì, come detto, è in arrivo, come tutti i novembre da quando è entrato in vigore il semestre europeo, un maxi-pacchetto di rapporti Ue sull'Italia e gli altri Paesi dell'Eurozona. Questo includerà, oltre alla seconda opinione sulla manovra italiana aggiornata con le previsioni economiche Ue di inizio mese e alla luce della risposta inviata dall'Italia alla prima 'bocciatura', il rapporto sul debito 126.3 ma anche l'analisi degli squilibri macroeconomici e il rapporto sulla crescita. Il rapporto sul debito non implica una immediata apertura di procedura d'infrazione, che dovrebbe in ogni caso passare anche dall'Ecofin. Finora, secondo quanto si apprende, non ci sono stati né sono previsti contatti tra il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e il premier Giuseppe Conte.

OLANDA: «PREOCCUPATI DA UNA SITUAZIONE CHE COINVOLGE TUTTI»

«Siamo tutti preoccupati per la situazione, chiaramente è una questione che non coinvolge solo l'Italia ma tutti noi siamo una società ed è importante che la Commissione faccia gli interessi di tutti. E noi ascolteremo attentamente», ha detto il ministro olandese dell'economia, Wopke Hoekstra, poco prima del meeting. Per quanto riguarda la proposta franco-tedesca di budget della zona euro, per il ministro «questa proposta è diversa dall'ultima, c'è un link con il bilancio pluriennale e la necessità di spingere le riforme. Restano delle domande, e poi vogliamo sapere che cosa c'è di interesse per l'Olanda», ha concluso.

SCHOLZ: «TUTTI D'ACCORDO SUL BULANCIO DELL'EUROZONA»

«Il 90-95% del lavoro è fatto, resta ancora una parte cruciale da fare ma nel complesso è un successo» la riforma dell'eurozona. È stata la posizione espressa dal ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz in una conferenza stampa congiunta con il collega francese Bruno Le Maire. In particolare, ha spiegato Scholz, «nessuno è stato offeso dalla proposta franco-tedesca ma al contrario tutti sono stati d'accordo e c'è stato un dibattito molto cooperativo». «È stato un ottimo dibattito dove sono stati fatti davvero buoni progressi perché nessuno ha detto 'questo non succederà mai'», ha detto ancora il ministro tedesco. «Oggi sono tutti consapevoli delle debolezze della zona euro, e tutti condividono la necessità di rafforzarla», per questo anche se «restano ancora alcune domande su come il bilancio potrà funzionare» in pratica «abbiamo fatto passi in avanti».

LA MAIRE (FRANCIA): «VOGLIAMO L'EUROBILANCIO ATTIVO NEL 2021»

Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha spiegato che Parigi vuole «che il bilancio dell'eurozona entri in vigore entro il 2021». Il ministro ha sottolineato che si tratta di «una svolta politica maggiore» considerato che «un anno fa non si poteva neanche pronunciare questa parola».