Federico Pizzarotti contro M5s e Lega sugli inceneritori

E, ancora: «A Parma ne abbiamo uno che non è stato possibile chiudere, ma al tempo stesso abbiamo lavorato tanto per contenere la quantità di rifiuti urbani mandati a smaltimento aumentando la raccolta differenziata. Ma va da sé: se l’80% di rifiuti viene smaltito c’è un 20% che non si smaltisce, e anche se arrivassimo al 90% come i piccoli Comuni, rimarrebbe sempre un 10% da smaltire. A queste percentuali di mancato smaltimento bisogna porre rimedio nel tempo presente e, nel frattempo, lavorando a una politica di lungo periodo. Poi va affrontato il tema dei rifiuti speciali - che non sono quelli pericolosi! -, ma semplicemente quelli che arrivano dalle lavorazioni industriali. Anche questa frazione conta milioni di tonnellate, di cui nessuno parla ma che vanno smaltite. La battaglia per un modello circolare è appena iniziata, c’è chi l’affronta realmente e c’è chi parla».

«PRIMA DI TUTTO VERITÀ E PRAGMATISMO»

«Allora, prima di tutto, verità e pragmatismo», continua il post. «Quel che sbagliano Salvini e Di Maio, in modo consapevole e patetico, è che il governo non può assolutamente discutere soltanto di Campania, sarebbe un grave errore: il tema non si affronta per compartimenti stagni, ovvero Regione per Regione, ma deve essere visto nel suo complesso. Il tema è nazionale, non regionale. Le politiche tra Campania e le altre regioni devono essere integrate, non divise». Il fatto, secondo il primo cittadino, è che «un problema sistemico non si risolve continuando a esportare rifiuti nelle città efficienti, ma lavorando al meglio per rendere efficiente la propria. Questo vale per tutte le città. Allora chi è al governo deve prendersi un impegno, fuori da ogni ideologia e con numeri alla mano: mettere al centro dell'agenda politica lo sviluppo delle nostre città attraverso politiche di lungo termine, che puntino alla qualità ambientale e allo smaltimento virtuoso dei rifiuti». Insomma: «O iniziamo a guardare il problema in modo pragmatico e non ideologico, oppure saremo sempre in emergenza», mentre «oggi, cinque stelle e Lega lo affrontano discutendo Regione per Regione, senza considerare che l’Italia è una e indivisa. In questo modo i discorsi non diventano pragmatici ma ideologici, e sono la morte del buon senso».