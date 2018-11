Con la nomina di Gubitosi la battaglia in Tim non è finita

Tutto lecito, per carità. Il capitalismo per fortuna è fatto di uomini con le loro simpatie e antipatie, non solo di numeri. Ma per giorni si è andati avanti in un tira e molla che non ha fatto bene alla già non brillantissima immagine dell’ex monopolista, in crisi d’identità e di risultati. Forse sarebbe stato più opportuno affidare provvisoriamente le deleghe di capo azienda a Fulvio Conti, il presidente, un manager di grande esperienza, ottime entrature e riconosciute capacità di mediazione. Almeno il tempo necessario perché il governo desse sostanza al principio di fondo di cui si è fatto paladino, ovvero che la rete, l’infrastruttura, deve essere separata da Tim che attualmente la controlla. Un’idea vecchia quasi quanto la sua privatizzazione, che oramai risale alla metà degli Anni 90, ma sempre tenuta nel cassetto per la a volte decisa a volte morbida opposizione dei numerosi padroni che hanno gestito la società. Vivendi paga la sua contrarietà al progetto, o forse sarebbe meglio dire gli impegnativi paletti che vi ha frapposto per poterlo assecondare. Elliott, che non bisogna mai dimenticarlo è un fondo speculativo, ha tutto l’interesse ha massimizzare i profitti del suo investimento caldeggiando senza tanto paludarsi l’ipotesi dello spezzatino.

IL COLPEVOLE DISINTERESSE VERSO UN'AZIENDA STRATEGICA

Che un fondo speculativo si sia trovato padrone di Tim la dice lunga sullo stato confusionale (per non dire di colpevole disinteresse) di questo ma anche dei governi precedenti verso un’azienda strategica per gli interessi nazionali. Tanto da trovarsi costretto ora a intervenire per cercare di riportare ordine in un ginepraio di interessi e parti in commedia. Palazzo Chigi non è mai riuscito nell’intento di separare la rete quando Telecom ora Tim aveva un solo padrone, non sarà facile adesso che i galli nel pollaio sono molti, e tutti armati fino ai denti per difendere il proprio tornaconto.