I timori nascosti di Salvini e la sua strategia coi grillini

IL PROGETTO: FARE DA APRIPISTA A UN'EUROPA DELLE NAZIONI

Da mesi Salvini ripete al suo Inner circle un progetto molto semplice: approvare la manovra; tenere Giovanni Tria all’Economia, anche perché è un ottimo parafulmine; procrastinare quanto è più possibile lo scontro con Bruxelles sui conti; mantenere l’esecutivo in piedi fini alle Europee di fine maggio 2019, dove è convinto di stravincere; ridiscutere pesi e contrappesi con i cinque stelle al governo e, nel caso non si dovesse trovare un nuovo contratto, andare a elezioni. Ma sempre per poi tornare a governare con i grillini in un contenitore sovranista e populista, che faccia da apripista nel Vecchio Continente a una nuova Europa delle nazioni. Perché in questo scenario un ritorno con Berlusconi non è previsto. Ma il disegno deve essere aggiornato alla luce delle difficoltà attuali.

LA CORRENTE GIORGETTI VUOLE UN CENTRODESTRA CON BERLUSCONI

Come detto, nella Lega ci sono due anime. La prima, che fa capo al sottosegretario Giancarlo Giorgetti e non è immune dai desiderata di poteri forti, banche e imprese, chiede al capo di chiudere l’esperienza con il M5s e provare a rilanciare un centrodestra con Forza Italia, ma dai toni più populisti e con Salvini premier. Anche perché senza i voti dei berlusconiani - circa il 17% al Sud - non si vincono i collegi meridionali, oggi monopolio dei grillini.