Come procede la protesta dei gilet gialli in Francia

Prosegue in Francia la protesta dei gilet gialli, i manifestanti che si oppongono al caro-carburante, con una svolta sul terreno e nell'organizzazione: la mattina di lunedì 19 novembre 2018, mentre continuano i blocchi stradali su diverse autostrade, è stata occupata anche una decina di depositi di carburante. Diversi organizzatori, intervistati dai media, hanno chiesto «un gesto» da parte del governo, in particolare la possibilità di «essere ricevuti all'Eliseo da Emmanuel Macron».