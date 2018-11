La riunione di Caserta tra le polemiche su rifiuti e roghi tossici

PER DI MAIO GLI INCENERITORI SONO «ROBA VINTAGE»

Di Maio ha parlato così delle fibrillazioni tra i gialloverdi sui rifiuti in Campania: «Credo che come sempre alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano. Quando ci vediamo e ci mettiamo al tavolo alla fine si va sempre va avanti. Ma oggi parlare di inceneritori è come parlare della cabina telefonica col telefono a gettoni. Qualcuno può essere anche ancora affascinato dal vintage, ma sempre vintage rimane». Poi hai spiegato che «il piano Terra dei fuochi è il primo atto di una battaglia senza quartiere da vincere».