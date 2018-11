Chi sono i dissidenti del M5s alla Camera e al Senato

Anche alla Camera monta l'onda della protesta degli "ortodossi" del M5s contro il decreto sicurezza anche se il destino del provvedimento non pare essere in dubbio. Dopo Palazzo Madama anche Montecitorio dovrebbe dare il suo via libera al provvedimento voluto fortemente dal leader della Lega che ora chiede di fare «in fretta», sostenuto anche da Luigi Di Maio: il testo arriverà in Aula il 23 novembre e il governo potrebbe decidere di mettere la fiducia, come già al Senato.